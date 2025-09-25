Sbalzo termico a Verona, notte fredda dopo grandine e temporali

Notte da brividi a Verona, temperature a 7 gradi dopo i temporali e la grandine.

A Verona la notte appena trascorsa ha segnato un deciso cambio di stagione: temperatura minima a 7 gradi dopo i temporali e la grandine. Le temperature minime, scese tra i 7 e gli 11 gradi in pianura, hanno portato un freddo quasi invernale, soprattutto dopo il forte temporale di ieri sera che ha attraversato la provincia.

Il maltempo ha colpito in particolare l’area occidentale, tra Villafranca e la Valpolicella, dove non sono mancati episodi di grandine anche di grosse dimensioni.

Oggi, però, la giornata si presenta decisamente più tranquilla: il sole ha illuminato il mattino e le massime non supereranno i 20-21 gradi, regalando un clima piacevole e tipicamente autunnale. Nel pomeriggio è atteso un aumento delle nubi, mentre in serata non si escludono rovesci isolati, più probabili in montagna che in pianura.