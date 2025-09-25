La mappa del risparmio a Verona: quale supermercato scegliere ce lo dice Gambero Rosso.
A Verona fare la spesa nel supermercato “giusto” può aumentare il risparmio secondo l’analisi di Altroconsumo, citata dal Gambero Rosso. L’indagine fotografa la situazione in oltre 1.100 supermercati italiani e conferma come la scelta del punto vendita possa pesare sul portafoglio quasi quanto un affitto.
Per una famiglia di quattro persone, infatti, la differenza tra il supermercato più caro e quello più conveniente arriva a 3.700 euro all’anno. Una forbice che interessa anche Verona, dove – come a Como e Venezia – il margine di risparmio resta tra i più significativi del Nord Italia.
Secondo lo studio, i discount si confermano il canale più competitivo, con Eurospin al primo posto per i prezzi più bassi, soprattutto sul cosiddetto “primo prezzo”. Per chi cerca un equilibrio tra convenienza e qualità mista (brand noti, private label e prodotti economici), la scelta ricade su Famila o In’s Mercato, che offrono margini di risparmio fino a 2.800 euro annui.
Per i prodotti a marchio del supermercato, invece, è Carrefour a guidare la classifica. Il quadro generale racconta un’Italia a due velocità: nel Nord i consumatori possono sfruttare forti differenze tra insegne, mentre al Sud il margine di risparmio si riduce drasticamente, in alcuni casi a poche decine di euro l’anno.
Altroconsumo ha inoltre registrato un rincaro medio del 2,2% tra marzo 2024 e marzo 2025, che diventa un +26% se si guarda agli ultimi cinque anni. Nonostante ciò, i discount restano i più convenienti.