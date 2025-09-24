Temporale con violenta grandinata in provincia di Verona.

Una violenta grandinata, con chicchi descritti grossi come albicocche, accompagnata da un temporale, come purtroppo era previsto, ha colpito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre, la parte più occidentale della provincia di Verona.

Colpite in particolare alcune zone del Villafranchese, oltre a Bussolengo, Pescantina, Trevenzuolo, ma anche alcuni quartieri della città, come per esempio Santa Lucia. “Chicchi come palline da golf”, hanno scritto in molti residenti sui social. Dopo una breve pausa, secondo round, con altre grandinate che hanno preso di mira ancora una volta in particolare il villafranchese.

Il temporale ha raggiunto anche la città. Al Bentegodi la gara di Coppa Italia tra Hellas Verona e Venezia è stata temporaneamente sospesa all’inizio del secondo tempo, poco dopo le 19.30, sul risultato di 0 a 0, proprio a causa di un violentissimo acquazzone con grandine. La partita è ripresa dopo quasi mezz’ora di sospensione.

La polizia locale di Verona mette in guardia gli automobilisti: “Forte temporale in atto con fulminazioni e pioggia; prestare attenzione alla guida, possibili zone in carreggiata allegate”.

Le previsioni, lo ricordiamo, parlano di “possibili fenomeni localmente anche intensi su Prealpi e pianura (soprattutto forti rovesci, non esclusa qualche forte raffica e qualche grandinata), con tendenza ad esaurimento nel corso della serata a partire da ovest”.