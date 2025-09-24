Torna l’appuntamento con la natura alla Fattoria La Genovesa

Festa d’autunno a Verona: alla fattoria didattica La Genovesa torna la giornata dedicata alla natura.

Domenica 12 ottobre alla Fattoria Didattica La Genovesa, in Strada della Genovesa 31/a a Verona, la 22esima edizione di “Fattorie Didattiche Aperte”. Si tratta di un’iniziativa diffusa in tutta Italia e dedicata a famiglie, bambini e appassionati di natura.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18 e offrirà un ricco programma pensato per tutte le età: laboratori per i più piccoli, spettacoli, momenti musicali e la possibilità di vivere una giornata immersi nell’atmosfera autunnale della campagna. Alcune attività saranno gratuite, altre a offerta libera.

Non mancherà la possibilità di visitare la fattoria, conoscere da vicino gli animali e scoprire le attività quotidiane che caratterizzano la vita agricola. Sarà attiva anche una zona ristoro, con ingresso libero o a offerta libera.