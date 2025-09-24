Corteo studentesco per la Palestina, il ritrovo in piazza Cittadella

A Verona corteo studentesco per la Palestina.

Corteo studentesco per la Palestina: domani, giovedì 25 settembre, si svolgerà a Verona una mobilitazione studentesca per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e per chiedere a gran voce la fine del genocidio. L’appuntamento è per le 14.30 in piazza Cittadella.

In piazza con la Rete degli Studenti Medi di Verona e l’Unione degli Universitari di Verona ci saranno studenti delle scuole superiori e dell’università, uniti per la Palestina e per tenere gli occhi sulla Global Sumud Flotilla, che nella scorsa notte ha subito attacchi inaccettabili. Oltre alla popolazione studentesca anche la cittadinanza veronese scenderà in piazza, e molte associazioni cittadine hanno già comunicato la loro adesione:

ADI Verona

ANPI Verona

Assemblea precaria Verona

ARCI Verona

Circolo ARCI Yanez

CGIL Verona

FLC CGIL Verona

Fridays For Future Verona

Medici Senza Frontiere Verona

Osservatorio di Comunità

Progettomondo

Radici dei diritti Verona

Sanitari per Gaza

Sbarre di Zucchero APS

Giovani Democratici Verona

Unione Giovani di Sinistra Verona

Movimento 5 Stelle Verona

Partito Democratico Verona

Sinistra Italiana Verona.