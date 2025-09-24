Corteo studentesco per la Palestina, il ritrovo in piazza Cittadella

A Verona corteo studentesco per la Palestina.
Corteo studentesco per la Palestina: domani, giovedì 25 settembre, si svolgerà a Verona una mobilitazione studentesca per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e per chiedere a gran voce la fine del genocidio. L’appuntamento è per le 14.30 in piazza Cittadella.
In piazza con la Rete degli Studenti Medi di Verona e l’Unione degli Universitari di Verona ci saranno studenti delle scuole superiori e dell’università, uniti per la Palestina e per tenere gli occhi sulla Global Sumud Flotilla, che nella scorsa notte ha subito attacchi inaccettabili. Oltre alla popolazione studentesca anche la cittadinanza veronese scenderà in piazza, e molte associazioni cittadine hanno già comunicato la loro adesione:
ADI Verona
ANPI Verona
Assemblea precaria Verona
ARCI Verona
Circolo ARCI Yanez
CGIL Verona
FLC CGIL Verona
Fridays For Future Verona
Medici Senza Frontiere Verona
Osservatorio di Comunità
Progettomondo
Radici dei diritti Verona
Sanitari per Gaza
Sbarre di Zucchero APS
Giovani Democratici Verona
Unione Giovani di Sinistra Verona
Movimento 5 Stelle Verona
Partito Democratico Verona
Sinistra Italiana Verona.