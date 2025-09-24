“Garda Mercato Creativo”: il lago si riempie di arte

Il lungolago di Garda diventa una galleria: è in arrivo il “Mercato Creativo”.

Sul lungolago di Garda sabato 27 e domenica 28 settembre, dalle 9 del mattino fino al tramonto, al via “Garda Mercato Creativo”, un evento dedicato al “fatto a mano d’autore“.

L’iniziativa che riempirà il lungolago Regina Adelaide, offrirà un’esposizione di creazioni artigianali di pregio, realizzate da artisti e artigiani selezionati. I visitatori potranno scoprire e acquistare una vasta gamma di prodotti unici: dal cucito creativo all’arte, dagli accessori moda ai bijoux, dagli oggetti per l’home decor alla lavorazione della carta e della ceramica.