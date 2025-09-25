Mura Magistrali, lavori di manutenzione per proteggere il patrimonio Unesco di Verona.

Cantiere aperto lungo le Mura Magistrali di Verona, dove sono partite le opere di manutenzione per consolidare le finestre che si affacciano su Largo Divisione Pasubio. L’intervento riguarda il tratto compreso fra il passaggio di via Ponte Cittadella e l’arco di piazza Alcide De Gasperi e prevede un investimento di circa 100 mila euro. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di novembre.

L’obiettivo è proteggere l’integrità della cinta muraria e garantire la sicurezza di cittadini e visitatori. “Si tratta di un’azione fondamentale per la tutela di un bene che rappresenta la storia di Verona e che quest’anno celebra il 25esimo anniversario dell’iscrizione nella lista Unesco”, sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura, Barbara Bissoli.

La storia delle Mura.

Le Mura non sono semplicemente un elemento architettonico, ma la somma di secoli di trasformazioni. Dalla cerchia comunale medievale alla stagione scaligera e viscontea, fino agli ampliamenti veneziani del Cinquecento, ogni epoca ha lasciato la propria impronta. Le radici affondano però ancora più indietro, al 1157, quando furono inglobati resti romani e materiali di recupero per dare solidità alla cinta difensiva.

Il restauro.

Il restauro in corso si concentra sulle parti più fragili: giunti e stuccature deteriorati, blocchi di tufo e pietre disallentate, malte ormai consumate dal tempo. L’intervento è quindi di carattere conservativo, con l’obiettivo di arrestare il degrado e impedire ulteriori cedimenti.