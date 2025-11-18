Mancano meno di 100 giorni alle Olimpiadi e Paralimpiadi, e l’organizzazione sta scaldando i motori anche a Verona.

Mancano meno di 100 giorni alle cerimonie olimpiche e paralimpiche e l’organizzazione sta scaldando i motori anche a Verona. IL “Logistic Compound” della Fondazione Milano Cortina 2026, a servizio dell’organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, sarà operativo dal prossimo 24 novembre in piazzale Maestri del commercio. Per consentire l’allestimento e il funzionamento dell’area, il Comune ha adottato una serie di provvedimenti viabilistici temporanei.

In piazzale Maestri del Commercio è vietata la sosta con facoltà di rimozione per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati dalla Fondazione Milano Cortina 2026. Contestualmente viene sospeso il capolinea del trasporto pubblico locale attualmente presente in piazzale Maestri del Commercio, che viene temporaneamente spostato in lungadige Capuleti, di fronte al civico 7, lato civici dispari.