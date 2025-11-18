Da Verona a Cortina 7 giorni su 7: FlixBus potenzia i collegamenti invernali per la stagione sciistica e le Olimpiadi.

In vista della stagione sciistica e delle Olimpiadi 2026, FlixBus annuncia un potenziamento delle rotte invernali con Verona al centro dell’offerta. L’incremento dei collegamenti dalla stazione di Porta Nuova e dall’Aeroporto fa della città scaligera un importante punto di snodo per raggiungere le Dolomiti Bellunesi, il Trentino e la Valle d’Aosta.

Collegamento quotidiano per cortina in vista dei Giochi.

Il potenziamento più significativo riguarda la tratta per Cortina d’Ampezzo. A partire da dicembre, Verona e Cortina saranno collegate sette giorni su sette, supplendo alla mancanza di un collegamento ferroviario diretto tra le due città.

Le corse partiranno ogni giorno alle ore 17 dalla stazione di Porta Nuova e arriveranno a Cortina alle 21:30. Il servizio offre un’alternativa sostenibile e comoda all’auto privata, toccando anche San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Tai di Cadore e Longarone, località chiave per esplorare le Dolomiti bellunesi.

Novità Trentino: 40 mete sciistiche prenotabili dall’aeroporto.

Un’altra grande novità per i viaggiatori veronesi è l’accordo strategico con l’operatore locale FlySki. Grazie a questa partnership, i clienti FlixBus potranno prenotare viaggi verso 40 nuove località sciistiche trentine, tra cui mete come Madonna di Campiglio, Canazei, e San Martino di Castrozza.

Queste corse partiranno ogni fine settimana dall’Aeroporto di Verona a partire dal 6 dicembre e saranno attive fino ad aprile. Inoltre Trento è raggiungibile fino a 12 volte al giorno dalla stazione di Porta Nuova. Bolzano è collegata fino a 12 volte al giorno, con un tempo di percorrenza di circa due ore. In più, Peschiera del Garda mantiene due collegamenti giornalieri per Bolzano, Trento e Merano.

Quintuplicate le corse per la Valle d’Aosta.

FlixBus ha anche aumentato di cinque volte i collegamenti verso l’arco alpino occidentale. Aosta sarà raggiungibile due volte al giorno, e vengono introdotte due corse quotidiane anche per Courmayeur e la località francese di Chamonix.

Un dettaglio importante per gli sciatori è la posizione strategica delle fermate, situate in posizione centrale e sempre vicino agli impianti di risalita. A Courmayeur, ad esempio, l’autobus arriva a Piazzale Monte Bianco, a pochi minuti dalla funivia.

La scelta responsabile: -83% di CO2.

Infine, l’uso del bus non è solo una scelta conveniente ma anche più responsabile dal punto di vista ambientale. Chi si sposta con FlixBus emette in media solo 27.8 g CO2 per km, riducendo la propria impronta carbonica individuale dell’83% rispetto all’auto privata.