In palestra anche a Natale: Anytime Fitness sbarca a Bussolengo

Bussolengo in forma: arriva Anytime Fitness, la palestra aperta 365 giorni l’anno.

Il network di fitness più grande al mondo sbarca a Bussolengo: la palestra Anytime Fitness, ha inaugurato il suo nuovo club in piazzale Vittorio Veneto 9. Si tratta della terza apertura nell’area veronese e la quarta in Veneto.

Nuovo polo del fitness per mille iscritti.

La nuova palestra, estesa su oltre 800 metri quadrati, è pronta ad accogliere più di 1.000 iscritti, posizionandosi come un nuovo punto di riferimento per il benessere in provincia di Verona. Il club è equipaggiato con macchinari Technogym di ultima generazione ed è già aperto al pubblico. Gli iscritti potranno usufruire di: Un’ampia area cardio. Spazi dedicati all’allenamento isotonico e funzionale. Una zona pesi. Una sala corsi.

Apertura 7 su 7.

Il punto di forza distintivo di Anytime Fitness è l’accessibilità: il club garantisce servizio e supporto 7 giorni su 7, inclusi Pasqua e Natale.

A rendere il network unico è anche l’interconnessione globale: con un unico abbonamento, ogni socio può accedere liberamente a qualsiasi club Anytime Fitness, sia in Italia che all’estero, in qualsiasi momento, utilizzando il proprio smartphone o la chiavetta digitale. Il marchio, nato nel 2002 negli Stati Uniti e parte del gruppo Purpose Brands, conta oggi oltre 5.700 club attivi e più di 5 milioni di iscritti in 42 Paesi.