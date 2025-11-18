Internet down, molti siti irraggiungibili anche in Italia

Problemi Internet a causa di un disservizio della piattaforma Cloudflare: centinaia di siti irraggiungibili anche in Italia.

Dalla mattinata di oggi, martedì 18, numerosi siti italiani risultano irraggiungibili a causa di un esteso disservizio di Cloudflare, la piattaforma che fornisce servizi di protezione e accelerazione del traffico web. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 12.17, ma nel giro di pochi minuti la situazione è peggiorata, con interruzioni ripetute e difficoltà di accesso diffuse.

Cloudflare ha confermato il problema con una comunicazione ufficiale: l’azienda è “a conoscenza di un problema che potrebbe interessare diversi clienti” e sta lavorando per identificarne le cause, promettendo aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Data la diffusione dei servizi Cloudflare, l’elenco dei siti coinvolti è molto ampio. Tra quelli colpiti risultano diverse testate giornalistiche, oltre al social network X di Elon Musk, ex Twitter.