Medical Buskers: l’Aoui Verona Official Band suona per Emergency in piazza dei Signori.

Domenica 8 giugno alle 15 in piazza dei Signori si esibirà la Aoui Verona Official Band nell’ambito della terza edizione di Medical Buskers. Una performance carica di energia e significato, con brani come Soul Man, Johnny B. Goode e Sweet Home Chicago a fare da colonna sonora a un messaggio chiaro: dire no alla guerra e sì all’umanità.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Medici per Strada, quest’anno prende il titolo “Restiamo Umani – Verona contro la guerra” e trasformerà per due giorni ben 12 piazze del centro storico in piccoli palchi per la pace. Il ricavato dell’evento andrà a sostegno di Emergency.

Sul palco, la Aoui Band non è una band qualunque: nasce all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona da un’idea del dottor Fulvio Leopardi e del professor Leonardo Gottin, e riunisce medici, infermieri e personale amministrativo accomunati dalla passione per la musica. Con 14 membri – tra cui 4 esterni – il gruppo ha scelto il blues e il soul come linguaggio universale per unire cura, cultura e solidarietà.