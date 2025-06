Incidente a Zimella, frontale tra auto e camion: due le persone ferite, grave un uomo.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, sulle strade della provincia di Verona: secondo le prime informazioni intorno alle 18.30 un’auto e un camion si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano via Nuova Padovana nel territorio del comune di Zimella.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Un uomo, ferito in modo grave, è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento mentre un’altra persona, ferita in modo meno grave, è stata portata in codice giallo all’ospedale di San Bonifacio. Al vaglio della polizia stradale le cause dello scontro.

++ in aggiornamento ++