McDonald’s dona pasti a chi è in difficoltà, a Verona e provincia

McDonald’s e Banco Alimentare del Veneto, donano pasti a chi è in difficoltà, a Verona e provincia.

In provincia di Verona, McDonald’s e la Fondazione Ronald McDonald, con il Banco Alimentare del Veneto, donano pasti grazie a “Sempre aperti a donare”. Questa iniziativa solidale, che si svolge dal 2020, offre conforto a migliaia di persone con la donazione di oltre mezzo milione di pasti caldi in tutta Italia.

La quarta edizione di “Sempre aperti a donare” ha raggiunto la provincia di Verona, per offrire non solo un pasto, ma anche un momento di conforto e convivialità ai più fragili. Ogni settimana vengono donati 400 pasti caldi a enti convenzionati nella provincia. Un gesto significativo per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie.

I ristoranti McDonald’s di Verona coinvolti nel progetto.

Verona: Corso di Porta Nuova, Via Ca Nova Zampieri, Corso Milano e Viale del Lavoro.

Lugagnano di Sona: al Centro Commerciale La Grande Mela.

San Martino Buon Albergo: Via Alcide De Gasperi.

I team dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, che vengono poi ritirati e distribuiti a diverse strutture. Queste sono: il Convento Frati Minori San Bernardino, la Ronda della Carità Amici di Bernardo, l’associazione “Betania” di Zevio. E ancora la casa d’accoglienza “Il Samaritano” di Verona, il Convento Cappuccini Villafranca di Verona e l’associazione Fevoss Verona Santa Toscana di Verona.

La mission.

Questa collaborazione tra McDonald’s, la Fondazione Ronald McDonald e il Banco Alimentare, insieme ad altre organizzazioni solidali, mira a rendere il sostegno alimentare una pratica continua nel tempo. Fin dal suo lancio, diversi ristoranti hanno continuato a donare regolarmente pasti a persone e famiglie bisognose.

Questo progetto si inserisce nel più ampio impegno sociale di McDonald’s e ha permesso di donare complessivamente 527mila pasti in tutta Italia sin dal 2020. “Sempre aperti a donare” fa parte del programma “I’m Lovin It Italy”, attraverso il quale McDonald’s esprime il suo impegno per il benessere delle comunità in cui opera.