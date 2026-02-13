Filovia di Verona e non solo, il punto sul maxi cantiere di Veronetta: via XX Settembre verso la conclusione degli interventi.

Cantiere di Veronetta e nodo di via XX Settembre: le lavorazioni di maggiore impatto, acquedotto e fognatura, risultano concluse, così come la nuova rete di raccolta dei pluviali e il sistema di convogliamento delle acque stradali. Un risultato, fa sapere palazzo Barbieri, raggiunto nonostante due elementi che hanno inciso sull’andamento dell’ultimo trimestre: i rinvenimenti archeologici e le criticità legate alla rete di telefonia e dati. I primi hanno condizionato in particolare la realizzazione della nuova rete di Media Tensione, mentre il secondo aspetto, emerso come imprevisto in corso d’opera, ha reso necessario un sostanziale rifacimento dell’infrastruttura telefonica nell’ambito del riassetto complessivo della via.

Le prossime fasi.

La fase conclusiva dell’intervento prevede ora il completamento dei sottoservizi, l’adeguamento della rete gas, subordinato alla chiusura delle lavorazioni precedenti, la posa del misto cementato e l’asfaltatura.

Viabilità: senso unico in primavera.

Archiviata la parte strutturale più rilevante, il cronoprogramma prevede una fase aggiuntiva dedicata ai marciapiedi, in particolare nel tratto più stretto della strada. Questo comporterà un ulteriore periodo di chiusura, salvo nuovi rinvenimenti archeologici. La riapertura al traffico veicolare è prevista approssimativamente tra aprile e maggio, inizialmente con senso unico. Il ripristino completo della viabilità, comprensivo dell’asfaltatura definitiva nel tratto da Porta Vescovo verso San Paolo, è invece programmato tra fine giugno e inizio luglio.

Dopo mesi di disagi per residenti, attività commerciali e automobilisti, via XX Settembre si avvia dunque verso la conclusione di un intervento strutturale destinato a rinnovare in profondità uno degli assi strategici della città.

Mazza: “Siamo alle fasi finali”.

“Siamo alle fasi finali dei lavori – dichiara il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza – e stiamo procedendo in linea con il cronoprogramma. Abbiamo completato l’intervento sulla rete fognaria e stiamo ultimando gli ultimi cinquanta metri della linea di media tensione. Questo ci consentirà a breve di chiudere gli scavi e avviarci verso la conclusione dell’opera. Se non emergeranno ulteriori imprevisti, i tempi di fine lavori saranno rispettati”.

Sulla stessa linea il direttore tecnico di Acque Veronesi, Isacco Rigodanze, che fa il punto sul cantiere limitrofo di via San Francesco: “Anche qui le lavorazioni stanno proseguendo secondo le previsioni. Dalla prossima settimana inizieremo l’allestimento del pozzo di spinta per la realizzazione della galleria sotterranea di collegamento con Lungadige Pasetto, dove nel frattempo sono in corso le operazioni per la costruzione dell’altra camera di spinta sull’Adige”.