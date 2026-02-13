No alla discarica di amianto a Valeggio: cosa ha detto la Regione

Valeggio sul Mincio, incontro in Regione per fermare la discarica di amianto a Ca’ Balestra.

Valeggio sul Mincio e Regione Veneto unite contro la discarica di amianto Ca’ Balestra: l’incontro a Palazzo Balbi. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica torna al centro dell’agenda politica di Valeggio sul Mincio. In un incontro ufficiale del 13 febbraio a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, il sindaco Alessandro Gardoni ha incontrato l’assessore regionale all’Ambiente Elisa Venturini per fare il punto sulla delicata questione della discarica in località Cà Balestra.

Il fronte comune contro il progetto Ca’ Balestra.

Al centro del colloquio c’è il progetto presentato dalla società Progeco SpA, che prevedeva la realizzazione di un impianto per lo smaltimento di amianto sul territorio valeggiano. La Regione Veneto ha già espresso un netto parere negativo nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), citando criticità sia di natura ambientale che sanitaria.

Nonostante lo stop regionale, la società proponente ha deciso di presentare ricorso al Tar contro tale decisione. Per questo motivo, il vertice a Venezia — a cui hanno partecipato anche l’assessore comunale Simone Mazzafelli, il consigliere Andrea Vesentini e il consigliere regionale Alberto Bozza — è servito a ribadire la totale sintonia tra Comune e Regione nella difesa del territorio.

Difesa del paesaggio e Piano Cave.

Oltre alla questione amianto, il tavolo tecnico ha affrontato un altro tema strategico per il futuro di Valeggio: la gestione del Piano Cave. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è garantire uno sviluppo che non comprometta la bellezza paesaggistica che rende celebre la zona.