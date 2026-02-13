Festa di carnevale, come cambia la viabilità a Monteforte d’Alpone

Guida alla viabilità per il Carnevale, l’ordinanza della polizia locale di Monteforte: chiusure e divieti.

È imminente la festa per il carnevale a Monteforte d’Alpone: scattano i divieti e le modifiche alla viabilità, ecco dove. Per consentire il regolare svolgimento delle sfilate organizzate dalla pro loco, il comando di polizia locale di Monteforte d’Alpone e Roncà ha emesso un’ordinanza. Questa prevede una serie di chiusure stradali e divieti di sosta.

Chiusure.

Le limitazioni al traffico inizieranno oggi, venerdì 13 febbraio (Venerdì Gnocolaro), con la chiusura di piazza S. Venturi dalle ore 15 alle 24. In serata, dalle 19:30, scatterà il blocco della circolazione nelle vie Dante e Vittorio Veneto per il passaggio della sfilata.

Sabato 14 febbraio, in occasione della sfilata notturna, via Pascoli sarà interdetta al traffico dalle 17 per il ritrovo dei carri allegorici. Le restrizioni più significative riguarderanno via Dante, via Vittorio Veneto e via Europa, che rimarranno chiuse dalle 19 fino alle 3 del mattino successivo.

Domenica e Martedì Grasso.

Il programma prosegue domenica 15 febbraio con la chiusura di piazza Brognoligo (12-18) e di diverse vie centrali nel primo pomeriggio. Il ciclo di eventi si concluderà martedì 17 febbraio: la viabilità principale del centro storico sarà interdetta dalle ore 13 fino alle 22.

Chiusure strordinarie.

La polizia locale comunica che le aree potrebbero rimanere chiuse anche oltre gli orari indicati per permettere le operazioni di pulizia e il ripristino della sicurezza. La municipale quindi invita la cittadinanza a “prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea per evitare sanzioni o rimozioni forzate”.