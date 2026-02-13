Il Mercato della Terra Slow Food raddoppia a Sommacampagna

Sommacampagna, il Mercato della Terra Slow Food raddoppia: appuntamenti bimensili in piazza della Repubblica.

Visto il grande successo riscosso negli ultimi anni, il Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna diventa bimensile. A partire da domenica 15 febbraio, l’appuntamento in piazza della Repubblica non si terrà più solo la prima domenica del mese, ma verrà replicato anche ogni terza domenica.

Dalle ore 9:00 alle 13:00, il centro cittadino si trasformerà in un vivace emporio a cielo aperto. L’iniziativa, curata da Slow Food Ovest Veronese, coinvolge oltre 40 piccoli produttori e artigiani del cibo provenienti dal veronese e dalle zone limitrofe.

I visitatori potranno trovare eccellenze stagionali selezionate secondo la filosofia del “Buono, Pulito e Giusto”: dalle farine di grani antichi al broccoletto di Custoza, passando per vini naturali, tartufi e zafferano. Tra le novità della terza domenica, spiccano le erbe officinali di Bosco Chiesanuova, le uova da allevamento al pascolo di Villafranca e i vini biologici di Lazise.

Più di una semplice spesa: cultura e identità.

Il raddoppio delle date mira a consolidare il mercato come luogo di incontro e crescita sociale. «La comunità ha bisogno di spazi autentici dove la spesa diventa occasione di convivialità e conoscenza», ha dichiarato il vicesindaco Nicola Trivellati, sottolineando come l’evento valorizzi le eccellenze del territorio e rafforzi il tessuto sociale locale.

Info e viabilità.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, piazza della Repubblica e le aree limitrofe saranno soggette a divieti di transito e sosta dalle ore 7:00 alle 16:00. Il calendario dei prossimi appuntamenti per il 2026 prevede aperture il 1° e il 15 marzo, mentre ad aprile l’appuntamento sarà unico, il giorno 19.