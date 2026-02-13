Verona stazione Porta nuova, ruba un borsello al bar: 43enne beccato con 1.500 euro in contanti.

Verona, colpo in stazione: ruba il borsello a un cliente del bar, la polizia lo incastra con i video e lo denuncia. Un momento di distrazione al bancone del bar è bastato a un 43enne per impossessarsi del borsello di un cliente alla stazione di Verona Porta Nuova. Grazie alle immagini della videosorveglianza, la polizia è riuscita a identificare e fermare il responsabile, un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’episodio è avvenuto all’interno del bar, dove la vittima aveva appoggiato il borsello sul bancone della cassa per pagare. Dentro c’erano documenti, carte di credito e contanti. Approfittando della situazione, il ladro si è impossessato del borsello e si è dileguato rapidamente. La vittima poi ha denunciato il fatto ai carabinieri di Lazise.

Gli agenti della polizia ferroviaria, dopo aver analizzato attentamente i filmati, hanno individuato l’uomo in un esercizio commerciale di piazzale 25 Aprile. Al momento del fermo, il soggetto indossava ancora gli stessi abiti ripresi dalle telecamere. Sebbene si fosse già disfatto della refurtiva, la perquisizione ha permesso di rinvenire circa 1.500 euro in contanti, somma sequestrata poiché ritenuta provento di attività illecite.

Oltre alla denuncia per furto aggravato, i controlli hanno rivelato che il 43enne era già destinatario di un ordine di espulsione mai rispettato. Grazie alla coordinazione tra l’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona e la Direzione Centrale dell’Immigrazione, l’uomo è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, in attesa dell’allontanamento definitivo dal territorio nazionale.