Il Montorio Fc rigenera il Centro Valpantena: 170 mila euro per campi nuovi e attività per giovani e anziani.

Nuova vita per il Centro Valpantena, approvato il piano di rilancio con il Montorio Fc: l’accordo prevede un investimento di circa 170 mila euro. Il consiglio comunale di Verona ha dato il via libera definitivo alla rigenerazione del Centro Sportivo Valpantena. Con 25 voti favorevoli e 7 astenuti, è stata approvata la convenzione che affida la gestione e l’ammodernamento della struttura al Montorio FC. Un intervento che il sindaco Damiano Tommasi ha definito “fondamentale per la vallata”, capace di unire l’investimento dei privati a una forte missione sociale.

Il progetto: cosa cambierà.

L’accordo prevede un investimento di circa 170 mila euro da parte della società sportiva per trasformare un’area attualmente sottoutilizzata in un polo moderno e inclusivo. I lavori, che dovranno concludersi entro 24 mesi, riguarderanno diversi punti chiave.

Sport e strutture . Saranno rigenerati i campi da calcetto e tennis in erba sintetica e verrà riqualificata la piastra polivalente.

. Saranno rigenerati i in erba sintetica e verrà riqualificata la piastra polivalente. Servizi . Previsti interventi sugli spogliatoi, sui servizi igienici, sul muro di cinta e sul chiosco bar.

. Previsti interventi sugli Aree verdi. Manutenzione del verde e dei percorsi pedonali per rendere il centro più accogliente.

Un centro per giovani e over 65.

La scelta del Montorio FC, preferito alla Juventina Poiano per la maggiore capacità d’investimento e l’ampiezza dell’offerta oraria, non è solo tecnica. La convenzione impone infatti vincoli precisi: il 60% delle attività dovrà essere dedicato a giovani under 18 e persone over 65.

Inoltre, il Comune ha inserito clausole etiche e sociali: è severamente vietata l’installazione di slot machine o giochi d’azzardo, mentre sono previsti sconti del 50% per le associazioni che lavorano con la disabilità, per le scuole e per i dipendenti comunali.

Il clima olimpico in Consiglio.

La seduta si è aperta con un momento di forte valore simbolico: i giovani volontari di “Città per Verona 2026” hanno consegnato ai consiglieri le felpe ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

“Questo gruppo rappresenta la vera eredità olimpica per la nostra città,” ha commentato il sindaco Tommasi. “Le Olimpiadi non sono solo un evento, ma una palestra di competenze per i nostri giovani e un’occasione per fare squadra, andando oltre i colori politici”.