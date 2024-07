Massime a 37 gradi, sarà una settimana di gran caldo per Verona e provincia.

Meteo, allerta caldo africano fino a sabato, massime previste fino 37 gradi: ancora giorni di calore intenso e temperature torride a Verona. I picchi raggiungeranno i 36-37°C. Anche questa settimana si prospetta rovente fino a sabato, con mercoledì previsto come il giorno più afoso.

Un parziale cambiamento è atteso solo a partire da sabato prossimo. L’anticiclone africano continua a dominare, facendo registrare temperature fino a 37°C. Tra domani e mercoledì, il caldo raggiungerà l’apice, con l’umidità in aumento e temperature pomeridiane che potrebbero toccare i 42-43°C nelle aree più umide.

Anche oggi sarà una giornata difficile con la colonnina di mercurio che segnerà 35°C, e tra domani e mercoledì si prevedono 37°C. Il caldo persiste anche di notte: ieri sera, domenica, intorno alle 21, la temperatura era ancora intorno ai 30°C. Le notti continueranno così, con temperature che scenderanno a 23-25°C solo dopo le 23.

Nemmeno sul Baldo e in Lessinia va meglio, con temperature sui 29-30°C. Si raccomanda cautela, soprattutto per anziani e bambini piccoli. Forse una tregua arriverà da giovedì, con un leggero calo di 1-2°C, ma con un aumento dell’umidità che non aiuta. Una boccata di ossigeno forse sarà possibile da venerdì sera, con qualche pioggia prevista per sabato.