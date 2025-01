Maria Poloni ha fatto il miracolo, la suora di Verona diventerà santa: firmato il decreto da Papa Francesco.

Un nuovo nome si aggiunge al calendario dei santi di Verona: la suora Vincenza Maria Poloni, fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia, sarà santa. La decisione è stata ufficializzata lunedì 27 gennaio, quando Papa Francesco ha autorizzato il decreto che riconosce un miracolo attribuito alla religiosa veronese vissuta nell’Ottocento.

Madre Poloni, nata a Verona il 26 gennaio 1802 e deceduta l’11 novembre 1855, ha lasciato un’eredità spirituale e sociale che perdura tutt’oggi. L’istituto da lei fondato si dedica con instancabile impegno all’assistenza sanitaria, sociale ed educativa in diverse parti del mondo.

Il miracolo.

La guarigione straordinaria che ha aperto le porte alla sua canonizzazione riguarda suor Virginia, una consorella affetta da un tumore al seno in stadio avanzato. Nonostante una mastectomia, la situazione era compromessa a causa di metastasi diffuse. Le preghiere rivolte a Madre Poloni da parte delle sue compagne di comunità, però, portarono a una completa guarigione della religiosa, sfidando ogni previsione medica del tempo.

L’opera delle Sorelle della Misericordia.

L’Istituto fondato da Madre Vincenza Maria Poloni prosegue con dedizione il lavoro iniziato quasi due secoli fa. La casa madre è a Verona in via Valverde, e rimane il cuore pulsante di questa missione, che abbraccia migliaia di persone in tutto il mondo.