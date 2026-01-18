Verona, le postazioni autovelox attive da lunedì 19 gennaio.

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Da lunedì 19 gennaio e per tutta la settimana, fino a domenica 25, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade:

via Gardesane, via Aeroporto Berardi, via Palazzina, via Basso Acquar, via Preare, Lungadige Attiraglio. Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio Mobile di Prossimità.

L’ Ufficio Mobile di Prossimità è presente ai mercati e nelle aree verdi secondo il seguente calendario: