Tutto pronto per la 158esima edizione della Sagra di San Biagio, in programma dal 22 gennaio al 3 febbraio a Prova di San Bonifacio.

Nella tensostruttura riscaldata, la manifestazione prenderà il via giovedì 22 gennaio alle 19.30 con la Gran Gnoccolada. Gli stand gastronomici apriranno alla stessa ora tutti i giorni dell’evento. Nelle prime tre serate è, inoltre, in programma musica dal vivo con “Party 90”, “Diapason Band” e “The Techsound”. Domenica 25, invece, alle 14.30 si terrà la “Festa del Bambino”, con animazione e giochi in legno, mentre alle 20.30 è in programma la rassegna di danza “Ti va di ballare!”, a cura dell’Officina della Danza e con la partecipazione di varie scuole del territorio.

Venerdì 30, su prenotazione, ci sarà la Serata Paella, seguita da dj set. Il 31 a salire sul palco saranno i “Rotti per caso”, con un tributo agli 883.

Carnevale protagonista.

Il primo febbraio sarà protagonista il Carnevale, con la sfilata accompagnata dalla musica della “New Sambo Big Band” di Prova e la premiazione delle maschere, a cura del circolo Noi, nel piazzale della chiesa parrocchiale della frazione. Lunedì 2, alle 20.30, spazio alla formazione e alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, con un evento organizzato dalla sezione di San Bonifacio di Fidapa – Bpw Italy, in collaborazione con il centro antiviolenza “Legnago Donna”, dal titolo “Formare e informare: violenza economica e indipendenza delle donne”.

Martedì 3 febbraio sono, infine, in programma le lodi mattutine presso l’antico oratorio di San Biagio, alle 15 la liturgia della parola e, alle 18.30, la messa con la tradizionale “benedizione della gola” nel giorno di San Biagio, Santo protettore della gola. La manifestazione si chiuderà, la sera, con la Grande cena paesana e l’estrazione dei premi della lotteria. All’antica Sagra non mancheranno la pesca di beneficenza e il luna park.

L’evento è organizzato dalla parrocchia di Prova e dal comitato Sagra, presieduto da Don Matteo Zorzanello, con i patrocini del Comune di San Bonifacio e della Provincia di Verona.

Alla presentazione sono intervenuti: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; la presidente della Commissione provinciale alle Pari Opportunità, Silvia Fiorio; per il comitato Sagra di San Biagio, il coordinatore Alessio Cerboni, con i componenti Federico Bignotto, Simone Lora, Roberto Pasini e Gino Piccoli; la maschera carnevalesca Sindaco della Gramegna, Moreno Tecchio e la Presidente di Fidapa, sezione di San Bonifacio, Marisa Saggiotto.