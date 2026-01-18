Controlli della sosta, dove parcheggiare a Verona questa settimana

Parcheggiare a Verona: ecco le strade dove ci saranno i controlli degli accertatori della sosta da lunedì 19 gennaio.

Parcheggiare a Verona, continua la campagna di sensibilizzazione denominata “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.

Durante la settimana dal 19 gennaio sarà attenzionato il centro storico, in particolare l’interno della Ztl Riva San Lorenzo e L.ge Panvinio. Amt3 SpA ricorda che l’accesso in Zona a Traffico Limitato è riservato ai veicoli autorizzati e che la sosta negli stalli blu e tariffata dalle ore ore 8.00 alle ore 24.00 tutti i giorni della settimana, festività comprese; gli stalli gialli sono invece riservati a determinate categorie di veicoli.

Su tutti i parcometri è riportato un numero di cellulare per richiedere informazioni relative al funzionamento del dispositivo, alle tariffe della sosta o per segnalare eventuali malfunzionamenti. Il personale tecnico di Amt3 SpA risponderà in orario diurno.

E’ possibile pagare la sosta sugli stalli blu utilizzando la Web App “pagasostaverona@amt3.it“, un sistema comodo e sicuro che permette di prolungare la durata della sosta, in caso di ritardo, senza la necessità di ritornare al veicolo.

L’Azienda di via Torbido ricorda che conseguentemente all’ordinanza che limita gli ingressi in Ztl, i cittadini possono sostare appena fuori dal centro storico a costo calmierato – a partire da 1 euro all’ora – presso le strutture Parcheggio Centro, Polo Zanotto e Parcheggio Tribunale.