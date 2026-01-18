Riprendono le visite guidate all’ex Campo di concentramento di Montorio. L’appuntamento è per sabato 24 gennaio.

Riprendono le visite guidate all’ex Campo di concentramento di Montorio (già DAT Colombara). L’appuntamento è per sabato 24 gennaio alle 10 e alle 15, e domenica 25 alle 10 ed alle 15.

L’ex Campo è gestito dalle associazioni Figli della Shoah e Montorioveronese.it, che hanno pulito e riordinato il luogo della Memoria. Grazie al Patto di sussidiarietà siglato con il Comune, le associazioni hanno avviato le attività per far conoscere la tragica storia del luogo, inserito nel perimetro dei luoghi di commemorazione del “Giorno della Memoria”.

Per la prenotazione delle visite, assolutamente gratuite e aperte fino ad un numero massimo di 30/35 persone (il sistema di prenotazione si blocca al raggiungimento del numero), è necessario compilare un form di prenotazione per ogni persona che partecipa (anche per i minorenni), al termine della procedura verrà inviata una mail di conferma con tutte le informazioni di dettaglio per raggiungere il luogo.

Abbigliamento adeguato.

Si consiglia un abbigliamento adeguato per un’escursione in campagna su terreno sterrato irregolare. Le persone con difficoltà motorie o con bisogni speciali sono invitate a contattare gli organizzatori. La visita prevede una durata di circa h 1,15′ – 1,30′.

In caso di maltempo (pioggia intensa) la visita sarà annullata con esclusiva comunicazione sulla pagina https://www.montorioveronese.it/campo-di-concentramento-di-montorio/. Le prossime visite si terranno nei seguenti giorni: 21-22 febbraio ore 10; 28-29 marzo ore 10; 25-26 aprile ore 10; 30-31 maggio 2026 ore 10.