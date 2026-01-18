Incidente in moto a Valeggio sul Mincio, un ferito trasportato all’ospedale di Borgo Trento a Verona.
Incidente in moto nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, a Valeggio sul Mincio: secondo le prime informazioni intorno alle 10.30 un uomo di 41 anni è caduto mentre percorreva in moto una strada sterrata in zona Santa Lucia dei Monti. Non si conoscono al momento le cause della caduta.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. L’uomo, ferita a causa della caduta, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento. Presente, per i rilievi del caso, anche una pattuglia dei carabinieri.