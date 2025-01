Maltempo a Verona, viabilità in tilt: occhio agli incidenti e rallentamenti.

Stamattina a Verona tra le 6 e le 8, il maltempo ha messo in crisi la viabilità: le strade scivolose hanno causato incidenti e rallentamenti su diverse vie principali.

Il primo incidente è stato alle 6:10 a Porta Vescovo, dove una macchina e una moto si sono scontrate: un ferito. Pochi minuti dopo, un altro sinistro ha coinvolto un motociclo che è uscito di strada all’incrocio tra via San Marco e via Ugo Foscolo.

Ancora due scontri auto e moto. Uno in viale Colombo e un altro che ha rallentato il traffico in corso Milano. Infine è stato necessario l’intervento della polizia in via Dalla Corte, dove un’auto ha urtato un pedone.

Le autorità raccomandano di fare attenzione, soprattutto perché le previsioni meteo annunciano ancora pioggia per tutta la giornata.