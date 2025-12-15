Lutto nella politica veronese per la scomparsa di Lucia Cametti

L’addio di Verona a Lucia Cametti, scomparsa all’età di 79 anni.

Lutto nella politica veronese, si è spenta dopo una lunga malattia Lucia Cametti. Aveva 79 anni. A lungo in prima fila nella politica cittadina, è stata consigliera comunale per otto anni in tre diverse legislature, militando nello schieramento di centrodestra e all’interno dell’allora Alleanza nazionale, spesso affiancata nell’impegno politico dal fratello Camillo.

E’ stata anche presidente, nei primi anni duemila, della Seconda circoscrizione. Di professione insegnante di lingue, Cametti ha sempre mostrato una profonda attenzione per la vita culturale della città, facendo anche parte della Commissione per l’Estate Teatrale.