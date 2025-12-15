I migliori vini del Veneto di Untold 2026: c’è anche tanta Verona

C’è tanta Verona tra i migliori vini del Veneto di Untold 2026. Su 112 campioni degustati, 24 vini hanno ottenuto il massimo.
C’è anche tanta Verona tra i migliori vini del Veneto di Untold 2026. Su 112 campioni degustati, 24 vini hanno ottenuto il massimo riconoscimento – i prestigiosi Tre Cavatappi di Decanto – entrando ufficialmente tra I Migliori Vini del Veneto di Untold 2026. Una selezione che celebra la qualità, la coerenza stilistica e la capacità dei produttori veneti di interpretare con autenticità i propri vitigni e territori.
I 24 vini premiati con i Tre Cavatappi rappresentano il vertice qualitativo della regione. Le annate sottoposte a valutazione da una commissione di esperti sono state al 2015 al 2023, annate premiate raccontano la varietà climatica e stilistica della regione. Il 2023 si distingue per freschezza e precisione; il 2021 e il 2020 per equilibrio e struttura; il 2019 e il 2018 per complessità e profondità evolutiva. L’Amarone Riserva 2015 conferma il potenziale d’invecchiamento della denominazione, mentre i vini dolci delle annate 2016 e 2019 mostrano come il tempo sappia esaltare eleganza e armonia.
Le cantine e i territori premiati.
Le zone di produzione premiate coprono l’intera regione: Conegliano Valdobbiadene, Asolo, Soave, Valpolicella, Colli Euganei e Colli di Conegliano. Ogni territorio ha espresso un’identità precisa, legata ai suoli, al clima e alla storia locale.
Molte delle cantine premiate sono anche protagoniste dell’enoturismo veneto, offrendo esperienze immersive tra vigne, degustazioni e paesaggi suggestivi. Il Veneto si conferma così non solo regione produttiva, ma anche destinazione enoturistica d’eccellenza.
I Migliori Vini del Veneto – Spumanti.
Asolo Prosecco DOCG Superiore
Montelvini – Pas Dosé “Il Brutto”
Podere Cunial – Millesimato Extra Brut 2023
Prosecco DOC
Sanfeletto – Rosé Millesimato Brut “Roseblanc” 2023
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Andreola – Rive di Soligo Extra Dry “Mas De Fer”
Castello di Berton Vini – Rive di Vidor Extra Dry “47/87”
La Tordera – Rive di Guia Extra Brut “Otreval”
I Migliori Vini del Veneto – Bianchi.
Breganze DOC
Maculan – Vespaiolo “Valvolpara” 2023
Soave DOC Classico
Le Albare – “Vigna Vecia” 2019
Soave Superiore DOCG
Villa Canestrari – Riserva 2020
I Migliori Vini del Veneto – Rosati.
Bardolino DOC
Bigagnoli – La Rocca “Miocene” 2021
Bigagnoli – Montebaldo “Eocene” 2022
I Migliori Vini del Veneto – Rossi.
Amarone della Valpolicella DOCG
Farina – Classico Riserva “Mezzadro Alla Fontana” 2015
Massimago – “Conte Gastone” 2020
Montresor – 2021
Tedeschi – Classico Riserva “Capitel Monte Olmi” 2018
Tommaso Bussola – Classico 2019
Villa Canestrari – “Phanos” 2021
Valpolicella DOC Classico Superiore
Farina – “Alessandro” 2023
Tommaso Bussola – 2018
Valpolicella Ripasso DOC Superiore
Giarola – 2022
Villa Canestrari – “I Lasi” 2020
I Migliori Vini del Veneto – Dolci.
Colli di Conegliano DOCG
Cantina Produttori Fregona – Torchiato di Fregona “Piera Dolza” 2019
Colvendrà – Refrontolo Passito 2016
Colli Euganei DOCG
Il Pianzio – Fior d’Arancio 2023