I migliori vini del Veneto di Untold 2026: c’è anche tanta Verona

C’è tanta Verona tra i migliori vini del Veneto di Untold 2026. Su 112 campioni degustati, 24 vini hanno ottenuto il massimo.

C’è anche tanta Verona tra i migliori vini del Veneto di Untold 2026. Su 112 campioni degustati, 24 vini hanno ottenuto il massimo riconoscimento – i prestigiosi Tre Cavatappi di Decanto – entrando ufficialmente tra I Migliori Vini del Veneto di Untold 2026. Una selezione che celebra la qualità, la coerenza stilistica e la capacità dei produttori veneti di interpretare con autenticità i propri vitigni e territori.

I 24 vini premiati con i Tre Cavatappi rappresentano il vertice qualitativo della regione. Le annate sottoposte a valutazione da una commissione di esperti sono state al 2015 al 2023, annate premiate raccontano la varietà climatica e stilistica della regione. Il 2023 si distingue per freschezza e precisione; il 2021 e il 2020 per equilibrio e struttura; il 2019 e il 2018 per complessità e profondità evolutiva. L’Amarone Riserva 2015 conferma il potenziale d’invecchiamento della denominazione, mentre i vini dolci delle annate 2016 e 2019 mostrano come il tempo sappia esaltare eleganza e armonia.

Le cantine e i territori premiati.

Le zone di produzione premiate coprono l’intera regione: Conegliano Valdobbiadene, Asolo, Soave, Valpolicella, Colli Euganei e Colli di Conegliano. Ogni territorio ha espresso un’identità precisa, legata ai suoli, al clima e alla storia locale.

Molte delle cantine premiate sono anche protagoniste dell’enoturismo veneto, offrendo esperienze immersive tra vigne, degustazioni e paesaggi suggestivi. Il Veneto si conferma così non solo regione produttiva, ma anche destinazione enoturistica d’eccellenza.

I Migliori Vini del Veneto – Spumanti.

Asolo Prosecco DOCG Superiore

Montelvini – Pas Dosé “Il Brutto”

Podere Cunial – Millesimato Extra Brut 2023

Prosecco DOC

Sanfeletto – Rosé Millesimato Brut “Roseblanc” 2023

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Andreola – Rive di Soligo Extra Dry “Mas De Fer”

Castello di Berton Vini – Rive di Vidor Extra Dry “47/87”

La Tordera – Rive di Guia Extra Brut “Otreval”

I Migliori Vini del Veneto – Bianchi.

Breganze DOC

Maculan – Vespaiolo “Valvolpara” 2023

Soave DOC Classico

Le Albare – “Vigna Vecia” 2019

Soave Superiore DOCG

Villa Canestrari – Riserva 2020

I Migliori Vini del Veneto – Rosati.

Bardolino DOC

Bigagnoli – La Rocca “Miocene” 2021

Bigagnoli – Montebaldo “Eocene” 2022

I Migliori Vini del Veneto – Rossi.

Amarone della Valpolicella DOCG

Farina – Classico Riserva “Mezzadro Alla Fontana” 2015

Massimago – “Conte Gastone” 2020

Montresor – 2021

Tedeschi – Classico Riserva “Capitel Monte Olmi” 2018

Tommaso Bussola – Classico 2019

Villa Canestrari – “Phanos” 2021

Valpolicella DOC Classico Superiore

Farina – “Alessandro” 2023

Tommaso Bussola – 2018

Valpolicella Ripasso DOC Superiore

Giarola – 2022

Villa Canestrari – “I Lasi” 2020

I Migliori Vini del Veneto – Dolci.

Colli di Conegliano DOCG

Cantina Produttori Fregona – Torchiato di Fregona “Piera Dolza” 2019

Colvendrà – Refrontolo Passito 2016

Colli Euganei DOCG

Il Pianzio – Fior d’Arancio 2023