Taglio del nastro per il Mercato di Campagna Amica al Saval

Inaugurato il ventunesimo Mercato di Campagna Amica di Coldiretti Verona in via Marin Faliero, al Saval.

Grande affluenza di pubblico questa mattina, lunedì 15 dicembre, per il taglio del nastro del ventunesimo Mercato di Campagna Amica di Coldiretti Verona in via Marin Faliero, al Saval. L’inaugurazione ha segnato l’arrivo di un nuovo punto di riferimento per la spesa a chilometro zero.

Al taglio del nastro erano presenti il direttore di Coldiretti Verona, Massimo Albano, e la presidente di Agrimercati di Campagna Amica Verona, Franca Castellani.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Verona, Alessia Rotta, e di Riccardo Olivieri, presidente della Terza Circoscrizione che ha parlato di “un’occasione importate nei confronti delle richieste di cittadini e commercianti del quartiere che finalmente trovano una risposta concreta”.

Una decina le aziende agricole locali presenti.

Sono una decina le aziende agricole locali che saranno presenti tutti i lunedì: le aziende Arduini Bruna e Avesani Maurizio con il miele, le aziende Gambaretto Corrado, Sain Inder e Gironda con i prodotti ortofrutticoli, Miglioranza Antonello con le uova, Casarotto con il vino, Corte Orti con i funghi, La Colombara con i tartufi, Ca’ verde con formaggi e latticini, Lonardi Massimo e Castellani Nicoletta con trasformati e il Broccoletto di Custoza

Il direttore di Coldiretti Verona, Massimo Albano, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “L’entusiasmo che abbiamo visto oggi conferma che la gente vuole toccare con mano l’origine di ciò che mangia. Ogni nuovo mercato Campagna Amica è un passo avanti per la filiera corta e la trasparenza. Non si tratta solo di vendere prodotti, ma di creare un legame diretto e fiduciario tra chi coltiva e chi consuma, garantendo la freschezza e sostenendo l’economia del nostro territorio”.

Al termine della cerimonia, l’atmosfera si è riscaldata ulteriormente grazie al momento conviviale offerto nel gazebo di Campagna Amica, in collaborazione con la tavola calda che si trova nella stessa piazza “Menta e Rosmarino”, che ha offerto cioccolata calda e vin brulè a tutti i convenuti. Il mercato si terrà regolarmente ogni lunedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.