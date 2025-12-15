A Bardolino il concerto di Tullio De Piscopo: “I colori della musica”

Dai vicoli di Napoli al Jazz: Tullio De Piscopo in concerto a Bardolino.

Il 27 dicembre il Teatro Corallo di Bardolino ospiterà il concerto di Tullio De Piscopo “I colori della musica”. Lo spettacolo, non sarà una semplice esibizione, ma un’immersione nelle radici e nell’evoluzione sonora di un artista che ha plasmato il suo stile, rifiutando le mode passeggere per seguire una traccia del tutto personale.

Dal vicolo napoletano al palco internazionale.

La musica di De Piscopo è un affresco sonoro che trae la sua forza vitale dalle origini napoletane: i vicoli, il vociferare, e le melodie dei venditori ambulanti che l’artista assorbiva fin dalla giovinezza. Questi suoni quotidiani, uniti a immagini evocative come quella del padre che calava il paniere dalla finestra, hanno costruito una personalità ritmica unica, indipendente e universalmente riconoscibile.

Questa impronta distintiva gli ha permesso di diventare un collaboratore storico per giganti di diversi generi. La lista delle sue partnership è impressionante, spaziando dal jazz leggendario al pop d’autore. Vanta collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Astor Piazzolla, Quincy Jones, John Lewis e Chet Baker. Sul fronte italiano, il suo ritmo ha accompagnato capolavori di artisti come Pino Daniele, Mina, Fabrizio De André e Franco Battiato.