Verona rivive la magia degli Abba, la band da 375 milioni di dischi

Mamma mia! Abba Dream sbarca al teatro Nuovo di Verona: il tributo che farà cantare tutti i fan.

La febbre degli Abba riscalda il teatro Nuovo di Verona: tutto pronto per lo show che celebra la band svedese. Per rivivere l’energia, le hit indimenticabili e l’iconografia scintillante degli Abba, c’è un appuntamento da segnare in calendario: il 29 dicembre.

Sarà l’“ABBAdream – The Ultimate Abba Tribute Show” a trasportare il pubblico indietro nel tempo, in un evento che è molto più di un semplice concerto: è un’esperienza immersiva nel fenomeno musicale che ha venduto oltre 375 milioni di dischi a livello globale.

Un omaggio dal vivo fedele all’originale.

Lo spettacolo non si affida a basi registrate, ma ripropone le celebri canzoni in versione originale, eseguite dal vivo da una band completa che supporta le due voci femminili.

L’elemento scenico è curato nei minimi dettagli per ricreare l’atmosfera dei concerti della band originale (Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad). Lo show prevede numerosi cambi di abito, luci dinamiche, contenuti video e coreografie studiate.

L’eredità che non tramonta.

L’influenza degli Abba sulla cultura pop è innegabile. Quarant’anni fa, la loro storica esibizione all’Eurofestival con la canzone “Waterloo” segnò l’inizio di una carriera folgorante che, nonostante la sospensione dell’attività negli anni Ottanta, ha continuato a generare successo.

Il loro repertorio ha trovato nuova vita e un pubblico vastissimo grazie a fenomeni come il musical teatrale di successo e l’adattamento cinematografico “Mamma mia!”, con protagonisti del calibro di Meryl Streep e Pierce Brosnan.