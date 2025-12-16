Grande Swing al Teatro Camploy: tutto pronto per il concerto di Natale della Big-Band Città di Verona.

Al Teatro Camploy di Verona, il Concerto di Natale della Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, intitolato “Let’s Dance”. L’evento è programmato per domenica 21 dicembre, alle ore 18, con ingresso libero offerto dal Comune di Verona – Assessorato alla Cultura.

Una serata all’insegna della gioia e del grande repertorio swing che vedrà la Big-Band esibirsi con il consueto imponente numero di orchestrali. Come ha sottolineato l’assessora alla Cultura, Marta Ugolini, lo spettacolo sarà un “viaggio” nel fascino di un’epoca d’oro della musica.

Il mondo dello swing.

Il cuore dello spettacolo sarà la musica swing, un genere nato dalle radici del jazz che ha dominato le scene negli Stati Uniti, distinguendosi per il suo ritmo vivace e la sua irresistibile capacità di far ballare. Brani iconici come Begin the beguine, Sing sing sing, In the mood, Moonlight serenade e Stompin’ at the Savoy risuoneranno sul palco, in arrangiamenti curati da Franco Aldegheri, Marco Pasetto, Francesco Passerella e Giordano Bruno Tedeschi.

A rendere ancora più speciale questa edizione ci sarà la partecipazione delle brave e giovani ballerine di tip-tap, vincitrici di premi internazionali, Ottavia Borgo e Beatrice Ciriello. Le artiste interpreteranno alcuni passaggi chiave del concerto, aggiungendo un tocco di eleganza e movimento alla serata, fedele al titolo “Let’s Dance”.

Non solo concerto: la prova aperta.

Per gli appassionati e i curiosi, è prevista anche un’opportunità unica il giorno prima. Sabato 20 dicembre, alle ore 21, sarà possibile assistere alle prove dello spettacolo, trasformando di fatto il soundcheck in un ulteriore momento di musica dal vivo a disposizione della cittadinanza.

L’evento si inserisce inoltre nel contesto della rassegna La Città del Jazz – XI edizione, che riprenderà ufficialmente il 15 gennaio 2026, sempre al Teatro Camploy e con la direzione artistica e tecnica della Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona.

L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessaria la prenotazione dei titoli d’accesso tramite la piattaforma Eventbrite, che saranno attivi sul sito del Comune di Verona – Settore Spettacolo.