Lunedì al Filarmonico il Liga “chiude il capitolo live” con il figlio Lenny: Luciano Ligabue torna a Verona dopo 13 anni per un evento attesissimo. Porta un nuovo tour che esplora il suo percorso artistico e i suoi sogni rock, attraversando passato, presente e futuro. Si tratta di 31 concerti in diverse città italiane, con una tappa unica per ciascuna destinazione – escluso Correggio, sua città natale, dove farà un’eccezione.

Il tour, intitolato “Ligabue in teatro – Dedicato a Noi”, chiude ufficialmente la serie di spettacoli dal vivo legati al suo recente album “Dedicato a Noi”. È un progetto che ha portato Ligabue in più di 30 concerti nei club, negli stadi e nei palazzetti più importanti d’Italia, compresa l’iconica Arena di Verona.

Ligabue sarà accompagnato da collaboratori di lunga data, come il chitarrista Federico Poggipollini, suo compagno musicale da 30 anni, il bassista Davide Pezzin, e il tastierista Luciano Luisi. Inoltre, per la prima volta, ci sarà suo figlio Lenny Ligabue alla batteria, che ha già suonato in tutti i brani dell’album “Dedicato a Noi”. L’appuntamento per i fan veronesi è fissato per il 28 ottobre 2024, una data che promette di regalare emozioni indimenticabili.