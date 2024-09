“Da lunedì inizio”: imparare a vincere con la pluricampionessa mondiale di paraclimbing.

Questa sera, lunedì 9 settembre, secondo appuntamento della rassegna “Da lunedì inizio”: ospite Lucia Capovilla, pluricampionessa mondiale di paraclimbing. L’appuntamento è alle 18:30 a Villa Quaranta a Ospedaletto di Pescantina. La partecipazione è gratuita, ma serve la registrazione. Fino a esaurimento posti.

La serie di incontri, dedicata alla crescita personale e professionale, continua con Capovilla che racconterà la sua storia e il suo percorso sportivo. Il dialogo con l’ideatore dell’evento verterà sull’importanza della perseveranza e della disciplina per trasformare i propositi in traguardi concreti, sia nella vita personale che nel lavoro. La serata sarà impreziosita da intermezzi musicali, con brani selezionati dall’ospite ed eseguiti dal vivo da un musicista, con chitarra e voce.

Chi è Lucia Capovilla.

Originaria di Venezia e nata senza l’avambraccio sinistro. Ha sempre avuto il sostegno della sua famiglia: due sorelle e un fratello. Nel 2015, si è laureata in scienze infermieristiche e ha lasciato un impiego fisso all’ospedale di Venezia per trasferirsi ad Arco, centro internazionale per gli appassionati di arrampicata. Da allora, si è dedicata completamente alla sua carriera sportiva, entrando a fare parte della nazionale italiana di Paraclimbing, con numerose vittorie alle spalle. Il suo motto è: “I limiti esistono solo nella nostra mente”.

La rassegna ha preso il via il 2 settembre con l’imprenditore veronese Thomas Ambrosi, fondatore di Ono Exponential Farming, azienda pioniera nel campo dell’agri-tech. Dopo l’appuntamento di oggi con Lucia Capovilla, l’ultimo incontro si terrà il 16 settembre e vedrà come ospite Marco Crespi, allenatore e direttore dell’Academy Aquila Basket.