Lotto, in Veneto vincite per oltre 45mila euro: le città “fortunate”.

In Veneto ci sono state vincite al lotto per oltre 45mila euro: ecco le città fortunate, purtroppo Verona non c’è. Come riporta Agipronews, a Vicenza centrata la vincita più alta, con sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore di 26.175 euro.

Si aggiungono i 9.750 euro di Roncade, in provincia di Treviso, e i 9.500 di Quero Vas, in provincia di Belluno, entrambe ottenute con tre ambi e un terno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi da inizio anno.