Teatro Romano, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo: unica tappa italiana a Verona.

Dal 12 al 17 agosto al Teatro Romano di Verona, l’unica tappa italiana del tour internazionale di Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, celebre compagnia americana di danza composta interamente da uomini. L’evento rientra nel programma dell’Estate Teatrale Veronese e promette di portare sul palco uno spettacolo capace di fondere virtuosismo tecnico e comicità irriverente.

Considerati un fenomeno di culto nel panorama della danza, i “Trocks” reinterpretano il grande repertorio del balletto classico con ironia intelligente e una precisione esecutiva impeccabile. I ballerini, in tutù e scarpette da punta, interpretano tutti i ruoli – dai cigni alle principesse, dai principi maldestri alle dame vittoriane – esaltando e allo stesso tempo parodiando le convenzioni del genere.

La compagnia è nata nel 1974 a New York, in una piccola sala “off-off Broadway”, dall’idea di un gruppo di danzatori appassionati di parodie “en travesti” dei balletti tradizionali. In cinquant’anni di attività ha calcato i palcoscenici di oltre 660 città in 43 Paesi, conquistando il pubblico e la critica internazionale.

A Verona proporranno alcuni dei loro pezzi più celebri, tra cui il secondo atto de Il Lago dei Cigni e una versione ironica de La Morte del cigno, balletto simbolo di Anna Pavlova. In programma anche Le Grand Pas de Quatre, omaggio alle grandi ballerine dell’Ottocento, e La notte di Valpurga, ispirata alla versione del Bolshoi di Valpurgeyeva Noch.