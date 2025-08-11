Passeggiata in riva al lago per celebrare la fine dell’estate

Socializzare e godersi la natura: camminata serale da Bardolino a Garda, con sosta pic nic e bagno al tramonto.

Sabato 30 agosto è in programma una camminata serale gratuita da Bardolino alla spiaggia della Cavalla a Garda, pensata per socializzare e godersi il tramonto. Il percorso, lungo circa 8 chilometri totali e pianeggiante, si snoda lungo il lago, ideale per chi ama passeggiate semplici e tranquille.

L’appuntamento per il primo ritrovo è alle 17:20 al parcheggio Migross della Croce Bianca, per organizzare le auto; il secondo punto di incontro è alle 18:15 in via San Zeno 41 a Bardolino. La partenza ufficiale della camminata è fissata per le 18:30.

Una volta arrivati alla spiaggia della Cavalla, i partecipanti potranno sostare per un pic nic al tramonto e, per chi lo desidera, fare un bagno rinfrescante. La spiaggia offre inoltre un servizio bar e ristorante aperto fino alle 22:30.

Si consiglia di portare con sé tutto l’occorrente per il pic nic e il costume da bagno. Scarpe comode sono raccomandate per affrontare al meglio il percorso, mentre i cani sono ammessi solo se tenuti al guinzaglio.

Al termine della camminata, per chi vorrà, è prevista una sosta a Bardolino per un gelato presso la gelateria Cristallo. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.