La Pecora Brogna della Lessinia diventa Presidio Slow Food

Pecora Brogna della Lessinia: nasce il marchio congiunto con Slow Food per tutelare la razza autoctona.

La Pecora Brogna, simbolo della Lessinia e razza ovina autoctona oggi a rischio estinzione, ha ora un nuovo alleato per garantirne la sopravvivenza: il marchio congiunto Pecora Brogna – Slow Food Presidio.

Prodotti, ristoranti e allevamenti che aderiscono alla filiera saranno d’ora in poi facilmente riconoscibili grazie a questo simbolo, frutto del Disciplinare di produzione e identificazione revisionato lo scorso marzo dall’Associazione per la Promozione e la Tutela della Pecora Brogna in collaborazione con Slow Food Italia.

La novità più significativa è l’adozione di un Sistema di Garanzia Partecipato (SGP): un modello di certificazione basato sulla collaborazione tra produttori, allevatori e ristoratori, fondato su fiducia, reti sociali e scambio di conoscenze. Questo metodo, già riconosciuto a livello internazionale, mira a offrire una garanzia concreta sulla qualità e sull’autenticità dei prodotti.