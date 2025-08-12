Genny Cisco, 43enne casalinga di Monteforte d’Alpone, vince la selezione di Miss Mamma Italiana 2025.

Domenica 10 agosto, all’Arena Montemerlo di Cervarese Santa Croce (PD), si è svolta una selezione del concorso nazionale “Miss Mamma Italiana 2025”, ideato da Paolo Teti e dedicato a mamme di tutte le età. La manifestazione, che sostiene l’Associazione Onlus “Arianne” per la lotta all’endometriosi, ha visto sfilare e cimentarsi in prove di talento numerose concorrenti.

La vincitrice assoluta della serata è stata Genny Cisco, 43 anni, casalinga di Monteforte d’Alpone, mamma di Isabella, 6 anni, che ha conquistato la giuria con eleganza e simpatia, aggiudicandosi la gara nella categoria tra i 25 e i 45 anni.

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. Alla fine la giuria ha proclamato vincitrice della selezione proprio la veronese Genny Cisco, 43 anni, casalinga, di Monteforte d’Alpone.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Letizia Ingrosso, 53 anni, direttrice di una struttura sanitaria, di Abano Terme (PD), mamma di Francesco e Leonardo, di 27 e 23 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Cristina Stacchio, 56 anni, infermiera, di Bolzano Vicentino (VI), mamma di Francesco, Andrea, Christian ed Alessia, di 24, 22, 18 e 15 anni.