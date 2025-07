Asfaltature e nuovi percorsi: i cantieri della filovia di Verona avanzano a ritmo serrato. Dove.

Lavori a pieno ritmo per la filovia di Verona, che approfitta dell’estate per accelerare i cantieri su più fronti: da oggi 23 luglio, sono partiti a San Michele. Qui per due settimane sono previste asfaltature e sistemazioni di marciapiedi su via Cernisone, seguite da interventi notturni sulla rotatoria tra via Cernisone, via Corsini, via Confortini e via Monti Lessini.

Le prove tecniche sul sottofondo precederanno le asfaltature vere e proprie, che procederanno a tappe per circa venti giorni, fino alla prima settimana di settembre. Durante i lavori sarà sempre garantito il transito verso est, mentre chi è diretto in centro dovrà deviare su via Confortini. Poi il cantiere si sposterà su via Mondadori.

Ovest.

A ovest, in via Città di Nimes, si interviene sulle strade complanari al sottopasso dedicate ai mezzi di emergenza, con lavori che dureranno tutta la prossima settimana. A seguire, un paio di notti di cantiere serviranno a rifare l’asfalto all’incrocio tra via Palladio e via Albere.

Sud.

Anche a sud i lavori non si fermano. Nell’area intorno al Parco Santa Teresa, dopo gli asfalti provvisori si sta realizzando la recinzione e si passerà alla pavimentazione definitiva di viale dell’Agricoltura e del tratto che arriva a via Scuderlando. In viale del Commercio, sulla ex sterrata occupata dai vecchi binari, la viabilità sarà spostata per liberare tutta la carreggiata: un passaggio chiave per iniziare i lavori di preparazione del canale filoviario.

Intanto prosegue anche il maxi-cantiere di via XX Settembre, dove AMT3 lavora insieme ad Acque Veronesi e V-Reti non solo al tracciato del filobus, ma anche al rifacimento di acquedotti, fognature, linee elettriche, scarichi e marciapiedi.