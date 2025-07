Accoltella il rivale in amore della sua ex: condannato

Condannato il 25enne che ha accoltellato il nuovo amore della sua ex a San Giovanni Lupatoto.

Violenta aggressione in un condominio di San Giovanni Lupatoto: 25 enne condannato a sei anni e 10 mesi per tentato omicidio. Come riporta Il Corriere di Verona I fatti risalgono alla notte del 29 giugno 2024, quando un 23enne è stato trovato dai soccorritori, nudo, ferito e in stato di choc, dopo aver cercato di mettersi in salvo all’interno del garage dello stabile.

Secondo quanto riportato, a colpirlo sarebbe stato l’ex compagno della sua attuale fidanzata, un 25enne di origini tunisine, incapace di accettare la fine della relazione. L’aggressore, armato di coltello, lo avrebbe affrontato nell’appartamento e ferito con un fendente profondo all’altezza del fianco, colpo che gli ha lesionato un rene. Sanguinante e terrorizzato, il giovane è fuggito di corsa, lasciando dietro di sé una lunga traccia di sangue fino alla rampa del garage.

Determinante l’intervento di un vicino di casa che ha allertato il 118 e permesso il trasporto d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove la vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Le indagini dei carabinieri hanno portato all’individuazione dell’aggressore che è stato arrestato e trasferito nel carcere di Verona dove si trova da circa un anno.

Ieri, davanti al giudice, è arrivata la condanna: sei anni e dieci mesi di reclusione per tentato omicidio e atti persecutori. Secondo l’accusa, l’uomo perseguitava da tempo la sua ex compagna, una 38enne di origine brasiliana, con telefonate, messaggi e minacce.

Il pubblico ministero aveva chiesto una pena ancora più severa, ritenendo provata la premeditazione. Ipotesi non accolta dal tribunale, che ha invece ritenuto più credibile la ricostruzione difensiva: secondo l’avvocato dell’imputato, non ci sarebbero prove che l’aggressore fosse entrato in casa già armato di coltello. L’uomo avrebbe avuto un violento scontro con il rivale mentre si recava a recuperare i propri effetti personali.