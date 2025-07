Investimento record a Verona per strade, scuole, verde

Il Comune di Verona stanzia oltre 30 milioni: “Un investimento mai visto prima”.

Investimento record targato Verona: il Comune stanzia oltre 30 milioni di euro, grazie a due tranche di avanzo di amministrazione, per finanziare interventi strategici su strade, scuole, verde pubblico, piste ciclabili e sicurezza. Solo con la seconda tranche, approvata in questi giorni, sono stati destinati più di 18 milioni di euro a lavori previsti per il 2025.

Priorità alle strade e alla mobilità.

Il capitolo più corposo riguarda la manutenzione di strade e marciapiedi, con 9 milioni di euro messi a bilancio per interventi in tutta la città, comprese rotatorie e nuove intersezioni a San Massimo e San Michele, lavori sul ponte del Perloso in zona Chievo, messa in sicurezza di vie a rischio e segnaletica.

Previsti anche 1,5 milioni per due parcheggi scambiatori legati alla filovia: uno in via Ca’ di Cozzi per Verona Ovest e l’altro a San Michele per Verona Est.

Più ciclabili e parchi accessibili.

Importante lo sforzo per incentivare la mobilità sostenibile: oltre 2 milioni finanzieranno nuovi tratti di piste ciclabili, tra via Marotto e Castelvecchio e da San Michele a via Mefistofele. Sul fronte verde, 1,7 milioni andranno a parchi, aree gioco e arredo urbano. Previsto anche un nuovo parco giochi inclusivo a Forte Santa Caterina e il potenziamento di aree verdi come l’ex Forte Procolo.

Scuole più sicure ed efficienti.

Non manca l’edilizia scolastica, con 2,8 milioni di euro per manutenzioni straordinarie di nidi e scuole in tutte le Circoscrizioni, rifacimenti di tetti, adeguamenti antincendio ed efficientamento energetico. Previsto anche un intervento da 220 mila euro per riqualificare Villa Are, destinata a diventare un progetto educativo all’aperto.

Sicurezza e grandi eventi.

Un capitolo è riservato anche alla sicurezza urbana, con quasi 200 mila euro per 18 nuove telecamere di sorveglianza. Infine, uno stanziamento di 150 mila euro guarda già alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, per sostenere eventi e iniziative nei Musei civici.

“Si tratta di risorse straordinarie e mai viste prima – sottolinea l’assessore al Bilancio Michele Bertucco – che ci permettono di affrontare interventi urgenti e strategici per la città, dalla mobilità sostenibile alla sicurezza, dalle scuole ai quartieri”.