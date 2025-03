Lavori per la filovia in zona fiera, è scontro tra Gelmetti e Ferrari

E’ scontro tra il senatore di FdI Matteo Gelmetti e l’assessore Tommaso Ferrari sui cantieri della filovia in zona fiera a Verona.

“Sembra che questa amministrazione faccia di tutto per mettere Verona e i veronesi in difficoltà – attacca Gelmetti -. Chiudono una delle vie più importanti della fiera, nel giorno in cui c’è una fiera internazionale importante e lo fanno per tutto il mese di marzo, quando ci saranno 6 fiere, di cui alcune internazionali. Potevano tranquillamente fare i lavori a febbraio, dove è stata fatta una sola fiera che insisteva sulla porta re Teodorico, quindi nella parte opposta, speriamo che almeno finiscano prima di Vinitaly”.

La replica di Ferrari: “Cantieri concordati con la Fiera”.

“Si tratta di cantieri per la linea di prova della filovia – spiega l’assessore Tommaso Ferrari – che sono stati strategicamente concordati con la Fiera stessa affinché i lavori possano essere ultimati in vista del Vinitaly. Interventi necessari e inderogabili, che abbiamo evitato di fare durante le manifestazioni fieristiche con maggiore afflusso e che pertanto, d’accordo con Veronafiere, abbiamo collocato in questi giorni”.

“Quindi il tutto condiviso con la Fiera di cui Gelmetti è vicepresidente – aggiunge Ferrari -. Abbiamo capito che il senatore non è propriamente affezionato ai cantieri, però siccome per migliorare la città le cose bisogna farle, noi la faccia ce la stiamo mettendo, abbiamo anche il coraggio di affrontare i disagi, ma i lavori li vogliamo portare a termine e non rimandare. Se avessimo seguito la logica del senatore Gelmetti i cittadini e le cittadine starebbero ancora aspettando il sottopasso di via Città di Nimes e non solo quello”.