Maxi cantiere della filovia a Veronetta, rifatta la segnaletica. Ferrari: “Il primo mese sarà caotico”

Dal 6 marzo via al maxi cantiere per la filovia a Veronetta: ridisegnata la segnaletica, ecco come cambia la viabilità.

Maxi cantiere della filovia di via XX Settembre a Veronetta, sono in corso i lavori di adeguamento della segnaletica stradale alla nuova viabilità che entrerà in vigore da giovedì prossimo 6 marzo. Gli interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale sono iniziati sabato scorso per cui i cittadini e le cittadine che transitano o parcheggiano in zona avranno notato dei cambiamenti.

Ridisegnata la segnaletica.

Oggi, lunedì 3, tecnici e operatori del Servizio di segnaletica stradale del Comune stanno realizzando la segnaletica orizzontale e verticale delle nuove corsie preferenziali su via Torbido, in direzione centro, su Ponte Aleardi, in direzione via Torbido, e su via Pallone, nel tratto da stradone Maffei a via del Pontiere in direzione Cimitero Monumentale. Per questo la corsia di via Torbido è chiusa al transito al pomeriggio di mercoledì 5 marzo.

Tra oggi e domani, martedì 4 marzo, saranno ridisegnati in giallo gli stalli di via Cantarane e via Nicola Mazza. Spazio che sarà esclusivamente riservato ai possessori del pass Veronetta, che siano residenti, domiciliati o abbonati. Sarà anche prolungato il doppio senso di circolazione esistente in via Cantarane, nel tratto compreso tra via Santa Marta e l’ingresso dell’Università all’altezza del civico 24. In quel tratto saranno eliminati gli stalli di sosta dal lato dell’Università. Un cambiamento necessario per favorire il transito da e per il cantiere all’interno della Provianda.

Mercoledì 5 marzo sarà istituito il senso unico di marcia in Circonvallazione Raggio di Sole, nel tratto e con direzione tra via del Fante e via del Lanciere. Giovedì 6 marzo sarà realizzato il doppio senso di circolazione in via San Vitale e invertito il senso di marcia di via Gateano Trezza.

Sabato scorso è stata realizzata la segnaletica orizzontale e verticale nel Viale della Stazione Porta Vescovo e un nuovo senso unico in corso Venezia nel tratto all’altezza tra il civico 1 e via Fiumicello. E’ stata posizionata la segnaletica verticale di divieto di sosta 0-24 con rimozione, su entrambi i lati di via Rotari e sono iniziati lavori di fresatura e realizzazione della segnaletica orizzontale delle corsie di marcia in previsione della nuova corsia preferenziale.

Ferrari: “Il primo mese di cantiere sarà caotico”.

“Data l’entità del cantiere che incide sulla viabilità in numerose strade, abbiamo dovuto procedere per fasi – spiega l’assessore alla mobilità, Tommaso Ferrari -. E quindi questi cambiamenti, come l’introduzione di nuove corsie preferenziali, ad esempio, saranno di fatto in vigore nel momento in cui siano realizzati. Quindi suggeriamo di rispettare come da Codice della Strada le nuove indicazioni viabilistiche a mano a mano che vengono realizzate“.

“Questi primi tre giorni – continua Ferrari – saranno utili a tutti gli utenti per iniziare ad abituarsi ai cambi viabilistici che entreranno in vigore da giovedì 6 marzo. Saranno posizionati due pannelli a messaggio variabile posti in via Torbido e in Lungadige Galtarossa per orientare l’utenza. Il primo mese di cantiere sarà caotico. L’abbiamo riscontrato anche con i lavori per la realizzazione del sottopasso all’altezza di via Città di Nimes, di cui la città oggi si avvantaggia. Oggi come allora, siamo al lavoro, Comune, V-Reti, Acque Veronesi e Amt3, per mitigare al massimo i disagi, monitorando la situazione ora per ora”.