Filovia, partono i lavori davanti alla fiera: come cambia la viabilità

Verona, cantieri della filovia davanti alla fiera: ecco come cambia la viabilità.

Via ai lavori per il cantiere prospiciente la Fiera, un intervento fondamentale in vista del passaggio della linea di prova della filovia. Le operazioni comporteranno significative modifiche alla viabilità: via Scopoli e via dell’Agricoltura verranno chiuse al traffico veicolare, mentre viale del Lavoro subirà un restringimento a una sola corsia per senso di marcia.

I lavori prevedono la modifica degli impianti semaforici ed elettrici, l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza, oltre alla realizzazione di asfaltature e alla posa di cordoli lungo il percorso. Durante l’intero periodo di cantiere, verrà installato e attivato un semaforo provvisorio a chiamata per garantire la sicurezza dei pedoni in prossimità della Fiera.

Secondo il cronoprogramma stabilito, i lavori dovrebbero concludersi nell’arco di venti giorni, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.