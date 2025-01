kilo Sale: il vintage “al chilo” sbarca a Verona

Il vintage “al chilo” arriva a Verona: è il Vintage Kilo Sale, l’affare sostenibile.

A Verona arriva la Vintage Kilo Sale, l’evento per gli amanti della moda sostenibile: sarà l’1 e il 2 febbraio, dalle 10 alle 19. Nella due giorni, i Magazzini Generali in Via Santa Teresa 2 ospiteranno il famoso temporary shop dedicato all’abbigliamento vintage anni ‘70, ‘80 e ‘90 e più, venduto al chilo.

Dal 2006, Vintage Kilo Sale promuove il riciclo e il riuso dei capi, offrendo un’alternativa ecologica e originale allo shopping tradizionale. Durante l’evento è possibile partecipare al Give Back Bar, portando vestiti usati in buone condizioni per ricevere un buono sconto di 4 euro per ogni chilo donato.