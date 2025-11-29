“Dall’Italia alla Cina”, Verona protagonista dello Speciale Tg1: a distanza di migliaia di km, il legame fra Verona e Hangzhou.

“Dall’Italia alla Cina”, Verona protagonista dello Speciale Tg1: a distanza di migliaia di km, Verona e la cinese Hangzhou si tengono per mano. A raccontar questo singolare rapporto a distanza, il viaggio di Marco Clementi per “Speciale Tg1” nelle due città dell’amore, in Cina e Italia, in onda domenica 30 novembre alle 23.40 su Rai 1. Due realtà gemellate, oltre che da un sentimento, anche dal fatto di essere patrimonio Unesco.

Tanti i legami tra la città di Giulietta e Romeo e quella degli “Amanti Farfalla” cinesi. Al club di Giulietta, non è un caso, arrivano lettere anche dalla Cina, e, nell’era dei social e delle app di incontri, sono ancora tanti i giovani cinesi a cercare l’anima gemella al mercato dei cuori solitari di Hangzhou.

La lirica, il vino e Damiano Tommasi.

Verona e l’Opera lirica in Arena: raccontata sul palco e nel back stage con la sartoria e l’allestimento delle grandi scenografie. Hangzhou e l’Opera Yue: amata e descritta da Marco Polo. Oggi Hangzhou è una megalopoli di 12 milioni di abitanti ed è anche la città della scienza e della tecnologia dove hanno sede Alibaba, il colosso dell’e-commerce cinese, e le aziende della robotica e dell’intelligenza artificiale.

E ancora, a Verona e ai suoi vini della Valpolicella risponde Hangzhou con il “Tè del pozzo del Drago”, uno dei più preziosi della Cina e se parliamo di sport anche qui il legame è forte: il sindaco di Verona Damiano Tommasi, ex calciatore di Roma e Nazionale, è stato il primo italiano a giocare nel campionato di calcio cinese. E parla di “Mal di Cina”.

Un reportage realizzato insieme alla Tv cinese nel 55º anniversario delle relazioni diplomatiche fra Cina e Italia.