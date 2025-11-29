Un uomo di 55 anni è stato arrestato per evasione dai carabinieri di San Bonifacio: era andato agli uffici dell’Aci con il nipote.

I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato un 55enne albanese, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla detenzione domiciliare, per il reato di evasione.

In particolare, i militari nella serata del 27 novembre, nell’ambito di un servizio di controllo agli arrestati domiciliari, hanno verificato se l’uomo fosse regolarmente nell’abitazione, come previsto dalla misura cautelare alla quale era sottoposto. Arrivati davanti l’edificio, hanno bussato più volte al campanello e alla porta dell’appartamento, senza ricevere alcuna risposta.

Insospettiti dalla sua assenza e accertato che il 55enne non avesse alcuna autorizzazione per allontanarsi da casa, hanno richiesto rinforzi e avviato le ricerche. Le operazioni, scattate in tempi rapidi, hanno dato esito poco dopo: i carabinieri hanno, infatti, notato il 55enne mentre percorreva a piedi la strada che conduce alla sua abitazione, in compagnia del nipote. Alla vista dei militari, l’uomo ha dichiarato di essersi recato presso un’agenzia Aci per sbrigare alcune pratiche relative alla documentazione di un’autovettura.

A nulla sono valse le sue scuse, pertanto informata la Procura della Repubblica di Verona, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri per evasione e trattenuto presso le celle di sicurezza del Comando dell’Arma di San Bonifacio; nella mattinata odierna, su disposizione della predetta Autorità Giudiziaria, è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, disposto gli arresti domiciliari e rinviato l’udienza a febbraio 2026.